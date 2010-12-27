В 2017 году петербурженки стали меньше рожать

С начала года в Северной столице родилось 27 тысяч детей. Это на две с половиной тысячи меньше, чем за первые полгода прошлого года.

В Петербурге за последние полгода сократилась рождаемость. С начала 2017 года на свет появилось 27 тысяч детей. Это на две с половиной тысячи меньше, чем за первое шесть месяцев прошлого года. Всего же в 2016 году родилось 72,7 тысячи детей. Явно во второй половине года малышей появилось больше, так что еще есть шанс нагнать показатели прошлого года.

Показатель рождаемости упал на 9%. На тысячу человек родилось немногим больше 12 малышей. Естественный прирост населения уменьшился почти на 1,7 тысяч человек.

Начальница отдела статистики населения Петростата Елена Чуприна рассказала "Интерфаксу". в Петербурге средний возрастов матерей один из самых высоких в России: 30 лет.