Сразу 27 гостей "Пиратской станции" в Петербурге заподозрили в употреблении наркотиков

Фестиваль электронной музыки "Пиратская станция" в Петербурге не обошелся без ЧП наркотического характера.

В Петербурге на этих выходных отгремел крупнейший фестиваль электронной музыки "Пиратская станция". Как и обычно, современная музыка привлекла немало любителей запрещенных развлечений и наркотических веществ. По данным пресс-службы городской полиции, на мероприятии дежурили 45 правоохранителей. Они активно следили за тем, чтобы молодые люди вели себя прилично и не употребляли наркотики. Однако праздник не получился "чистым": силовики задержали сразу 27 петербуржцев, которые вели себя неадекватно и выглядели подозрительно.

Известно, что в результате медицинского освидетельствования задержанных, часть подозрений подтвердилась. Сразу трое клабберов были отправлены в больницу с симптомами химического отравления. Еще трое человек сдали полиции наркотики из своих карманов: теперь их будут судить по уголовной статье за хранение запрещенных веществ.

Заметим, что деятельность полиции прошла незаметно для большинства гостей фестиваля и не повлияла на его проведение.

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу