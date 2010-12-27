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Спектакль "Зойкина квартира"
Сегодня, 19:00
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Asyaromanenkova
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Спектакль "Зойкина квартира"

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Еще один спектакль доказывает, что творчество Михаила Булгакова не теряет актуальности в наше время.

"Балтийский дом" приглашает петербуржцев на одну из самых известных постановок. На этот раз в стенах театра на станции метро "Горьковская" будет поставлена пьеса "Зойкина квартира". Это произведение Михаила Булгакова российские театры ставят уже почти 100 лет. Но каждый раз режиссеры и артисты находят свой подход к великому тексту и острым темам. У "Балтийского дома" получилось сделать это в высшей степени профессионально.

Теги: зойкина квартира
Категории: Театр

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