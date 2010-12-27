Спектакль "Жизнь и судьба"

Задуматься о насущных жизненных вопросах петербуржцы смогут, посмотрев постановку Льва Додина "Жизнь и судьба".

Спектакль создан на основе истории ученого Штрума, героя романа-эпопеи Василия Гроссмана. Постановка заставит жителей Северной столицы задуматься о вопросах выбора и осознания. Режиссер поднимает глобальные темы, которые волнуют сердца и умы гениев.



Спектакль состоится 15 июля в 19:00 на сцене МДТ.



Фото: https://kudago.com/spb/event/spektakl-zhizn-i-sudba-mdt/