Спектакль "Всего лишь конец света"

17-18 июня и 1-2 июля Театр Поколений покажет жителям Северной столицы премьеру спектакля "Всего лишь конец света" по пьесе Жан-Люка Лагарса.
Пьесы Лагарса во Франции считаются апогеем современного театрального искусства. Одни скромно зовут его французским Чеховым, другие - продолжателем традиции театра абсурда. Пьеса "Всего лишь конец света", по которой была снята картина Ксавье Долана, была написана в 1990 году, но она уже имеет богатую постановочную историю. Стоит отметить, что в России она ставится впервые.
По сюжету молодой писатель Луи узнает о смертельной болезни и отправляется на встречу с семьей, которую не видел уже 12 лет. Однако, приехав в родительский дом, Луи так и не сообщает родным роковую новость. Члены семьи, погруженные в свои проблемы, «пропускают» уход самого близкого человека.
Театр Поколений приглашает зрителя на откровенный разговор о самых важных темах – о смерти, об одиночестве и о невозможности преодолеть это одиночество.
Фото: https://vk.com/event147104735