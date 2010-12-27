Спектакль "Всего лишь конец света"

Четыре дня для того, чтобы насладиться прекрасным. 17-18 июня и 1-2 июля в петербургском Театре Поколений пройдет премьера спектакля «Всего лишь конец света» по пьесе Жан-Люка Лагарса.

17-18 июня и 1-2 июля Театр Поколений покажет жителям Северной столицы премьеру спектакля "Всего лишь конец света" по пьесе Жан-Люка Лагарса.



Пьесы Лагарса во Франции считаются апогеем современного театрального искусства. Одни скромно зовут его французским Чеховым, другие - продолжателем традиции театра абсурда. Пьеса "Всего лишь конец света", по которой была снята картина Ксавье Долана, была написана в 1990 году, но она уже имеет богатую постановочную историю. Стоит отметить, что в России она ставится впервые.



По сюжету молодой писатель Луи узнает о смертельной болезни и отправляется на встречу с семьей, которую не видел уже 12 лет. Однако, приехав в родительский дом, Луи так и не сообщает родным роковую новость. Члены семьи, погруженные в свои проблемы, «пропускают» уход самого близкого человека.



Театр Поколений приглашает зрителя на откровенный разговор о самых важных темах – о смерти, об одиночестве и о невозможности преодолеть это одиночество.

Фото: https://vk.com/event147104735