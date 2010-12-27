Перед новогодними праздниками петербургские зрители смогут увидеть пьесу, которая ставит сложный вопрос остывания чувств между супругами. Герои премьерной постановки будут решать, куда же делся первоначальный жар любви. А главное, почему на замену искренности приходят другие увлечения и измены. Главная героиня лирической комедии, красавица Констанс в исполнении Анны Геллер, придумает неожиданный и парадоксальный выход из этой классической ситуации. Постановкой произведения британского автора занимался Семен Спивак. Купить билеты можно в кассах и на официальном сайте Молодежного театра на Фонтанке.
Сегодня, 18:00
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Спектакль "Верная жена"
В канун Нового года в Молодежном театре на Фонтанке покажут пьесу Сомерсета Моэма.