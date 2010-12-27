Спектакль "Верная жена"

В канун Нового года в Молодежном театре на Фонтанке покажут пьесу Сомерсета Моэма.

Перед новогодними праздниками петербургские зрители смогут увидеть пьесу, которая ставит сложный вопрос остывания чувств между супругами. Герои премьерной постановки будут решать, куда же делся первоначальный жар любви. А главное, почему на замену искренности приходят другие увлечения и измены. Главная героиня лирической комедии, красавица Констанс в исполнении Анны Геллер, придумает неожиданный и парадоксальный выход из этой классической ситуации. Постановкой произведения британского автора занимался Семен Спивак. Купить билеты можно в кассах и на официальном сайте Молодежного театра на Фонтанке.