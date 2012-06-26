Во Дворце культуры 18 августа пройдет спектакль о настоящих мужчинах - "Тестостерон".

Во Дворце культуры 18 августа пройдет спектакль "Тестостерон" в постановке "Такого театра". В пьесе идет речь о семерых совершенно разных мужчинах, некоторые из которых являются настоящими альфа-самцами, а иные - неудачниками. При этом у каждого из них есть свои секреты и комплексы. По словам постановщиков спектакля, он повествует о настоящих мужчинах со всеми их сильными и слабыми сторонами.