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Спектакль "Сон смешного человека"
Сегодня, 19:30
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Asyaromanenkova
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Спектакль "Сон смешного человека"

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Спектакль по рассказу Ф.М.Достоевского покажет Александринский театр.

На сцене Александринского театра состоится спектакль Ирины Керученко "Сон смешного человека", основанного на одноименном фантастическом рассказе Ф.М. Достоевскго.

Главный герой рассказа Достоевского - "Смешной человек" - попадает в утопический мир своих сновидений, где Земля идеальна, а зло, ревность и зависть попросту перестали существовать. Поведение героя, однако, становится причиной краха его "идеального мира" - так Достоевский показал читателям, насколько парадоксально человеческое естество.

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Категории: Театр

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