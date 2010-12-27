Спектакль "Сон смешного человека"

Спектакль по рассказу Ф.М.Достоевского покажет Александринский театр.

На сцене Александринского театра состоится спектакль Ирины Керученко "Сон смешного человека", основанного на одноименном фантастическом рассказе Ф.М. Достоевскго.

Главный герой рассказа Достоевского - "Смешной человек" - попадает в утопический мир своих сновидений, где Земля идеальна, а зло, ревность и зависть попросту перестали существовать. Поведение героя, однако, становится причиной краха его "идеального мира" - так Достоевский показал читателям, насколько парадоксально человеческое естество.