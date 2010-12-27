Спектакль "Русское счастье или "День хомячка"

Оптимистическую комедию покажут в театре "Мюзик Холл"

Что делать в Питере? Конечно, пить. Так и в «Русском счастье» Степаныч, Колян и Серега постоянно пьют и допиваются до настоящих чертиков: то ли галлюцинации, то ли действительно миллион долларов у мужиков нарисовался, увидим на сцене. В спектакле заняты известные актеры Олег Акулич, Владимир Гусев, Евгений Воскресенский, Максим Аксенов, Владимир Коротицын, Игорь Мельников и Ирина Серебровская. Зрителей ждет "мужская комедия", которая, впрочем, обязательно понравится и представительницам прекрасного пола.

Купить билеты можно на сайте театра и с помощью сервиса Bileter.ru.