Спектакль «Прощание с Матёрой» в постановке Театр кукол «Огниво»

Старое или новое, оставить все как есть или перевернуть с ног на голову. Этими вопросами задались герои спектакля «Прощание с Матёрой». Постановку по мотивам жизненной повести Валентина Распутина представит коллектив из Московской области в Театре марионеток им. Е.С Деммени.

События повести развиваются на реке Ангара. Там на острове Матёра стоит одноимённая деревня. Матёре вынесен жестокий приговор — её затопят в процессе возведения Братской ГЭС, а жителей переселят в город. Но старшее поколение не хочет покидать родную деревню. Позволить затопить землю для них все равно что изменить предкам, захороненным здесь. К тому же как жить в городе, они не представляют. Санитары должны сжечь все дома и всё, что должно стать дном будущей реки. А главная героиня Дарья Пинигина начинает белить избу, которой осталось стоять совсем недолго.У молодежи более оптимистичные настроения, они надеется, что жизнь в городе откроет перед ними новые возможности. Есть в повести и сказочный герой — Хозяин Острова, который погибает вместе с деревней. И могучее дерево Листвень, который оказался настолько силён, что санитары сжечь его так и не сумели.



Спектакль будет проходить в Театре марионеток им. Е. С. Деммени.

Фото: https://kudago.com/spb/