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Спектакль "Повелитель мух"
Сегодня, 20:00
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Asyaromanenkova
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Спектакль "Повелитель мух"

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Театр Европы приглашает на постановку по мотивам классической повести.

На сцене МДТ снова оживут события из самой страшной и самой недетской книжки про подростающее поколение. "Повелитель мух" - это и повествование о детской жестокости, и критический взгляд на современный социум одновременно. Вряд ли стоит приводить на этот спектакль учеников начальных классов. А вот старшеклассникам и подросткам "Повелитель мух" поможет заново взглянуть на самих себя и свое отношение к миру.

Теги: повелитель мух
Категории: Театр

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