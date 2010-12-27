Спектакль "Повелитель мух"

Театр Европы приглашает на постановку по мотивам классической повести.

На сцене МДТ снова оживут события из самой страшной и самой недетской книжки про подростающее поколение. "Повелитель мух" - это и повествование о детской жестокости, и критический взгляд на современный социум одновременно. Вряд ли стоит приводить на этот спектакль учеников начальных классов. А вот старшеклассникам и подросткам "Повелитель мух" поможет заново взглянуть на самих себя и свое отношение к миру.