На этот раз Филармония подарит петербуржцам необычный спектакль, состоящий из классической музыки и великих текстов. Их зрителям представят Ксения Раппопорт и Полина Осетинская.

В Филармонии продолжается Международный скрипичный фестиваль. В эту субботу, 8 октября, на сцене главного концертного зала города зазвучит живое пианино и одухотворенная человеческая речь. Необычный музыкальный спектакль "Неизвестный друг" зрителям представят артистка Ксения Раппопорт и пианистка Полина Осетинская. Они смешают тексты Ивана Бунина с музыкой Сергей Рахманинова и Петра Чайковского. На выходе получится материал, способный поразить любую душу и довести до катарсиса даже неподготовленного зрителя. Купить билеты можно в кассах.