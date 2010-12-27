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Спектакль "Маскарад. Воспоминания будущего"
Сегодня, 19:00
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Asyaromanenkova
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Спектакль "Маскарад. Воспоминания будущего"

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Александринский театр решил почтить помять Михаила Лермонтова и снова показываетс пектакль пое го произведению.

Спектакль "Маскарад. Воспоминания будущего" в Александринском театре основывается на легендарной постановке Всеволода Мейерхольда 1917-го года. Впрочем, худрук театра Валерий Фокин внес в нее некоторые изменения, которые соответствуют современности. С ними лермонтовское произведение заиграет новыми красками и откроет зрителю целые галереи смыслов.

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