Александринский театр решил почтить помять Михаила Лермонтова и снова показываетс пектакль пое го произведению.

Спектакль "Маскарад. Воспоминания будущего" в Александринском театре основывается на легендарной постановке Всеволода Мейерхольда 1917-го года. Впрочем, худрук театра Валерий Фокин внес в нее некоторые изменения, которые соответствуют современности. С ними лермонтовское произведение заиграет новыми красками и откроет зрителю целые галереи смыслов.