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Спектакль "Испанская баллада"
Сегодня, 19:00
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Asyaromanenkova
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Спектакль "Испанская баллада"

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В театре им. Ленсовета пройдет спектакль "Испанская баллада".

Действие происходит во времена Третьего крестового похода в Испании. Король Кастилии без ума влюбляется в юную еврейку Ракель, что полностью меняет ход исторических событий. Искренние чувства спасают страну от войны. Целых семь лет Испания находится в мире и спокойствии. Король становится романтиком, он возвышается над всем, что происходит вокруг, однако рядом продолжаются интриги и злодейства.

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Категории: Театр

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