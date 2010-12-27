В театре им. Ленсовета пройдет спектакль "Испанская баллада".

Действие происходит во времена Третьего крестового похода в Испании. Король Кастилии без ума влюбляется в юную еврейку Ракель, что полностью меняет ход исторических событий. Искренние чувства спасают страну от войны. Целых семь лет Испания находится в мире и спокойствии. Король становится романтиком, он возвышается над всем, что происходит вокруг, однако рядом продолжаются интриги и злодейства.