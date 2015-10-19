Спектакль "Хочу купить вашего мужа"

В Театре Комедии им. Н. П. Акимова пройдет спектакль с участием известных актеров: Галины Польских, Валентина Смирнитского и Ирины Жорж.

Спектакль повествует о семейной паре, которая празднует юбилей: вот уже 20 лет любящие друг друга муж и жена живут вместе. Праздничный стол накрыт, супруги наряжены, в доме царит атмосфера любви. Неожиданно — звонок в дверь. На пороге появляется молодая девушка, которая просит жену продать ей своего супруга за 200 тысяч долларов. Тут и начинается самое интересное, тем более, что муж совсем не против.