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Спектакль "Эффект Чарли Гордона"
Сегодня, 19:00
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Asyaromanenkova
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Спектакль "Эффект Чарли Гордона"

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На сцене "Такого театра" покажут спектакль "Эффект Чарли Гордона"

Спектакль в постановке Вари Светловой и Игоря Сергеева — это история фантастического эксперимента, описанного в романе американского писателя Дэниела Киза.

Главный герой спектакля — молодой мужчина по имени Чарли Гордон, чей уровень интеллекта значительно ниже среднего. Он соглашается принять участие в эксперименте по улучшению умственных способностей, который оказывается для него роковым. Первым существом, над которым был проведён данный опыт, стала крыса Элджернон, и сначала результаты казались более чем впечатляющими.

Теги: эффект чарли гордона
Категории: Театр

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