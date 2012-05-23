Спектакль "Буря"

Театр им. В.Ф.Комиссаржевской (Основная сцена) приглашает на постановку пьесы по одноименному произведению Шекспира, которую осуществил болгарский режиссер Александр Морфов.

Попав на заброшенный остров, отец-чародей Просперо и его маленькая дочка Миранда за много лет уединения сходят с ума. Они начинают жить в каком-то нереальном мире, наполненном событиями и персонажами. Чародей развлекает свою дочь феерическими шоу. Волшебство и мираж окутывают не только героев этой трагической сказки, но и зрителя. Таинственные события режиссер представил игрой воображения юной прелестной Миранды, с раннего детства привыкшей к одиночеству.