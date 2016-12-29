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Спектакль "Бродский. Ниоткуда"
Сегодня, 19:00
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Asyaromanenkova
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Спектакль "Бродский. Ниоткуда"

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Большой театр кукол приглашает на необычный спектакль, посвященный великому поэту и нобелевскому лауреату.

Большой театр кукол завершает свою серию постановок о великих поэтах ХХ века. На этот раз спектакль-фантасмагория посвящен Иосифу Бродскому.

Два первых спектакля триптиха были посвящены Александру Башлачеву и Владимиру Высоцкому.

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Категории: куда сходить в петербурге Театр

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