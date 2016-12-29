Спектакль "Бродский. Ниоткуда"

Большой театр кукол завершает свою серию постановок о великих поэтах ХХ века. На этот раз спектакль-фантасмагория посвящен Иосифу Бродскому.
Два первых спектакля триптиха были посвящены Александру Башлачеву и Владимиру Высоцкому.
Большой театр кукол приглашает на необычный спектакль, посвященный великому поэту и нобелевскому лауреату.
Большой театр кукол завершает свою серию постановок о великих поэтах ХХ века. На этот раз спектакль-фантасмагория посвящен Иосифу Бродскому.
Два первых спектакля триптиха были посвящены Александру Башлачеву и Владимиру Высоцкому.