Спектакль "Бродский. Ниоткуда"

Большой театр кукол приглашает на необычный спектакль, посвященный великому поэту и нобелевскому лауреату.

Большой театр кукол завершает свою серию постановок о великих поэтах ХХ века. На этот раз спектакль-фантасмагория посвящен Иосифу Бродскому.

Два первых спектакля триптиха были посвящены Александру Башлачеву и Владимиру Высоцкому.