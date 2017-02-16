Специалисты обещают рост числа угонов машина на Васильевском острове из-за ЗСД

Больше всего угонов в Северной столице происходят в тех районах, из которых проще выехать за город. Поэтому популярностью пользуются Московский, Фрунзенский и Приморские районы. Но с завершением строительства ЗСД число угонов может увеличиться и на Васильевском острове.

Эксперты посчитали, какие районы Петербурга больше полюбились угонщикам автомобилей. Больше всего краж машин произошло в южный районах. За 2016 год 62% похищенных авто исчезли именно там, в 2015 этот показатель был 54%. А вот на севере города число угонов уменьшилось. С 35% до 29%. Из центрального района автомобили крадут всего в 9% случаев.

Рекордсменом по числу угонов стал Московский район. На него пришлось 20% этих преступлений. За ним следует Фрунзенский с 14% и Приморский с 12%. Последний за год поднялся в рейтинге с пятого до третьего места. По 9% от числа угонов пришлось на Невский, Красносельский и Выборгский районы. Также по данным ООО "Цезарь Сателлит Северо-Запад", с Петроградки стали угонять в шесть раз чаще.

Эксперты объяснили такое расположение лидеров среди угонов тем, что преступники стремятся быстрее уехать из города. Из Московского, Красносельского и Приморского районов это сделать легко благодаря новым развязкам и ЗСД. В новом году также прогнозируют рост числа угонов на Васильевском острове. Так как ЗСД позволит угонщикам быстро скрываться с места преступления.