Поступление в СПбГУ: проходной балл ЕГЭ

Многие школьники уже получили свои аттестаты, сдали последние экзамены и почувствовали запах свободы. Однако, все не так просто. Июль - это пора поступления в университеты. Piter.TV выяснил, с какими баллами в этом году принимает Большой университет.

Для выпускников школ середина лета - время довольно непростое. Помимо того, что бывшие ученики вступают во взрослую жизнь, многим еще предстоит выбрать будущий университет, а вместе с ним и профессию.

В Петербурге есть десятки университетов, которые славятся своим качественным образованием. Остается лишь вопрос: как в них поступить. В большинстве своем, ВУЗы России принимают абитуриентов по результатам ЕГЭ. Достаточно предоставить в приемную комиссию лишь пакет документов, включающий в себя, например, заявление, паспорт,аттестат, фотографии, медсправку и свидетельство единого государственного экзамена. После чего остается только ждать результатов - ранжированного списка абитуриентов.

Однако стоит отметить, что заявление абитуриентов, чьи результаты ЕГЭ ниже минимального проходного балла, не рассматриваются.

Наш интернет-канал выяснил, какие баллы требуются для поступления в Санкт-Петербургский государственный университет.

Поступление в СПбГУ- 2017

Для начала выпускникам школ необходимо определиться с будущей специальностью. В 2017 году СПбГУ предлагает абитуриентам выбрать направление в одной из пяти сфер: физико-математические, компьютерный и информационные науки; естественные науки; науки об обществе; гуманитарные науки; искусство и культура.

Если абитуриент определился с направлением, ему необходимо зарегистрироваться в личном кабинете на сайте СПбГУ. А затем до 26 июля предоставить в комиссию по приему документов конкретного института необходимый перечень бумаг.

Однако по срокам есть некоторое замечание: если абитуриент планирует учиться на специальности, для поступления на которую необходим творческий конкурс (журналистика, актерское мастерство, музыка), заявление и документы в комиссию необходимо до 7 июля.

Всего в 2017/2018 учебном году Санкт-Петербургским государственным университетом предусмотрено свыше двадцати направлений бакалавриата. Для поступление на конкретную программу требуются свои минимальные баллы и экзамены. Необходимо также сказать, что если у абитуриента результаты ЕГЭ хотя бы по одному из предметов ниже минимального порога, он не сможет участвовать в конкурсе на программу (проще говоря, фамилия абитуриента не появится в ранжированном списке, который будет опубликован 27 июля).

Проходной балл ЕГЭ в СПбГУ на математику и механику

В рамках данного направления существуют следующие образовательные программы: 1) математика (математика, информатика, русский язык); 2) фундаментальная математика (математика, физика, русский язык); 3) фундаментальная механика (математика, физика, русский язык); 4) механика и математическое моделирование (математика, информатика, русский язык); 5) прикладная математика и информатика (математика, информатика, русский язык); 6) прикладная математика, фундаментальная информатика и программирование (математика, информатика, русский язык). Минимальное количество баллов ЕГЭ по каждому из предметов – 65 баллов.

Проходной балл ЕГЭ в СПбГУ на программирование

В рамках данного направления существуют следующие образовательные программы: 1) программирование и информационные технологии; 2)математическое обеспечение и администрирование информационных систем; 3) программная инженерия; 4) математические методы системного анализа и управления в информационно-экспертных системах; 5) прикладная информатика в области искусств и гуманитарных наук. Для этих программ необходимо предоставить результаты ЕГЭ по математике, информатике и русскому языку. Минимальное количество баллов по каждому из предметов - 65 баллов.

Проходной балл ЕГЭ в СПбГУ на физику и астрономию

В рамках данного направления существуют следующие образовательные программы: 1) физика; 2) прикладные физика и математика; 3) инженерно-ориентированная физика; 4) электромагнитные и акустические процессы; 5) астрономия.

Для этих программ необходимо предоставить результаты ЕГЭ по физике, математике и русскому языку. Минимальное количество баллов по каждому из предметов - 65 баллов.

Проходной балл ЕГЭ в СПбГУ на химию

В рамках данного направления реализуются следующие образовательные программы: 1) химия; 2) химия, физика и механика материалов. Для поступления на эти специальности требуются результаты ЕГЭ по химии, математике и русскому языку. Минимальное количество баллов по каждому из предметов – 65 баллов.



Проходной балл ЕГЭ в СПбГУ по направлению науки о земле



В рамках данного курса буду реализованы следующие программы: 1) геология (ЕГЭ: математика – 55 балов, физика – 50 баллов, русский язык – 65 баллов); 2) география (ЕГЭ: география – 60 баллов, математика – 55 баллов, русский язык – 65 баллов); 3) картография и геоинформатика (ЕГЭ: география – 60 баллов, математика – 60 баллов, русский язык – 65 баллов); 4) гидрометеорология (ЕГЭ: география – 60 баллов, математика – 60 баллов, русский язык – 65 баллов); 5) экология и природопользование (ЕГЭ: география – 60 баллов, математика – 55 баллов, русский язык – 65 баллов).

Проходной балл ЕГЭ в СПбГУ по направлению биологические науки



В рамках данного курса буду реализованы следующие программы: 1) биология (ЕГЭ: биология, химия, русский язык. Минимальный балл ЕГЭ по каждому из предметов – 65 баллов); 2) Почвоведение (ЕГЭ: биология – 65 баллов, математика – 55 баллов, русский язык – 65 баллов).

Проходной балл ЕГЭ в СПбГУ на прикладную геологию, горное дело, нефтегазовое дело и геодезию



В рамках данного направлению существуют следующие программы: 1) нефтегазовое дело (ЕГЭ: математика – 60 баллов, физика – 50 баллов, русский язык – 65 баллов); 2) кадастр недвижимости (ЕГЭ: математика – 55 баллов, физика – 50 баллов, русский язык – 65 баллов).

Проходной балл ЕГЭ в СПбГУ на клиническую медицину



Обучение в рамках данного направления длится 5/6 лет. Кроме того, здесь реализуются следующие программы: 1) лечебное дело; 2) стоматология. Для поступление на какую-либо из специальностей необходимы результаты ЕГЭ не ниже 65 баллов за каждый из тестов по предметам: биология, химия, русский язык.

Проходной балл ЕГЭ в СПбГУ на психологические науки



В рамках данного направлению реализуются следующие программы: 1) психология (ЕГЭ: биология – 55 баллов, математика – 50 баллов, русский язык – 65 баллов); 2) конфликтология (ЕГЭ: обществознание, история, русский язык. Минимальное количество баллов по каждому из предметов – 65 баллов) ; 3) клиническая психология (ЕГЭ: биология, математика, русский язык. Минимальное количество баллов по каждому из предметов – 65 баллов); 4) психология служебной деятельности (ЕГЭ: биология – 55 баллов, математика – 50 баллов, русский язык – 65 баллов).

Проходной балл ЕГЭ в СПбГУ на экономику и управление



В рамках данного направления реализуются следующие программы: 1) экономика (ЕГЭ: математика – 60 баллов, обществознание – 63 баллов, русский язык – 63 баллов); 2) экономика с углублённым изучением экономики Китая и китайского языка (ЕГЭ: математика – 60 баллов, английский язык – 60 баллов, русский язык – 63 балла); 3) экономико-математические методы (ЕГЭ: математика, обществознание, русский язык. Минимальный балл по каждому из предметов – 63); 4) международный менеджмент (на английском языке). ЕГЭ: математика – 60 баллов, русский язык – 65 баллов, английский язык – 70 баллов; 5) менеджмент (ЕГЭ: математика – 60 баллов, русский язык – 65 баллов, иностранный язык – 65 баллов); 6) управление персоналом (ЕГЭ: математика, обществознание, русский язык. Минимальное количество баллов по каждому из предметов – 63 балла); 7) государственное и муниципальное управление (ЕГЭ: математика – 60 баллов, обществознание и русский язык – по 65 баллов); 8) бизнес-информатика (ЕГЭ: математика, обществознание, русский язык. Минимальное количество баллов по каждому из предметов – 63).

Проходной балл ЕГЭ в СПбГУ на социологию и социальную работу



В рамках данного направления реализуются следующие программы: 1) социология (ЕГЭ: обществознание, иностранный язык, русский язык); 2) социальная работа (ЕГЭ: история, обществознание, русский язык). По каждому из предметов минимальный балл – 60.

Проходной балл ЕГЭ в СПбГУ на юриспруденцию



В рамках данного направления реализуются следующие программы: 1) юриспруденция (ЕГЭ: обществознание, история, русский язык); 2) юриспруденция с углублённым изучением китайского языка и права КНР (ЕГЭ: обществознание, английский язык, русский язык). По каждому из предметов минимальный балл – 65.

Проходной балл ЕГЭ в СПбГУ на политические науки и регионоведение



В рамках данного направления реализуются следующие программы: 1) востоковедение и африканистика; 2) исламоведение; 3) международные отношения. Для каждой из программ необходимо предоставить результаты ЕГЭ не ниже 65 баллов по истории, иностранному и русскому языку. Для специальности "Политология" требуется вместо иностранного языка обществознание.

Проходной балл ЕГЭ в СПбГУ на рекламу



В институте "Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций" реализуется программа под названием "Реклама и связи с общественностью", для поступления на которую необходимо предоставить результаты ЕГЭ по обществознанию, истории и русскому языки. Минимальный проходной балл – 65.

Проходной балл ЕГЭ в СПбГУ на языкознание и литературоведение



Для поступления на программы "Филология" и "Лингвистика" необходимо предоставить результаты ЕГЭ не ниже 65 баллов за каждый предмет по литературе, иностранному и русскому языку.

Проходной балл ЕГЭ в СПбГУ на историю и археологию



В рамках данного направления реализуется программа "История". Для поступления необходимо предоставить результаты ЕГЭ по истории, обществознанию и русскому языку. Минимальный проходной балл за каждый экзамен – 65.

Проходной балл ЕГЭ в СПбГУ на философию, этику и религиоведение



В рамках данного направления реализуются следующие программы: 1) философия; 2) прикладная этика; 3)религиоведение. Для поступления необходимо предоставить результаты ЕГЭ по истории, обществознанию и русскому языку. Минимальный проходной балл – 65.

Проходной балл ЕГЭ в СПбГУ на искусствознание



Для того, чтобы поступить на программы "Свободные искусства и науки" и "История искусств" необходимо предоставить результаты ЕГЭ по истории, иностранному языку и русскому языку. Минимальный проходной балл по каждому из предметов – 65.

Проходной балл ЕГЭ в СПбГУ на культуроведение и социокультурные проекты



Для поступления на программы "Культурология", "Атрибуция и экспертиза культурных объектов", "Атрибуция и экспертиза художественных ценностей" требуются результаты ЕГЭ не ниже 65 баллов за экзамен по обществознанию, истории и русскому языку.

Проходной балл ЕГЭ в СПбГУ на сервис и туризм



Для того, чтобы поступить на "Туризм" и "Организацию туристской деятельности с углубленным изучением китайского языка" необходимо предоставить в приемную комиссию результаты ЕГЭ не ниже 65 баллов за экзамен по истории, обществознанию и русскому языку.

Проходной балл ЕГЭ в СПбГУ на журналистику



Для поступления на программы "Журналистика" и "Международная журналистика" требуется предоставление результатов ЕГЭ не менее 65 баллов за экзамен по русскому языку и литературе. Кроме того, в середине июля абитуриентам предстоит творческий конкурс, состоящий из письменной и устной части, за который необходимо будет в сумме набрать также не менее 65 баллов.

Также в Санкт-Петербургском государственном университете есть направления музыкального, изобразительного и сценического искусства. Однако для поступления на данные программы абитуриенту необходимо пройти жесткий отбор. Помимо предоставления результатов ЕГЭ не менее 40 баллов (для актерского направления 65 баллов) по литературе и 45 баллов (для актерского направления 65 баллов) по русскому языку, будущих студентов ждет творческий конкурс.

Проходные баллы на бюджет в 2016 году

Что касается минимальных проходных баллов на бюджет в 2016 году, то в зависимости от направления в среднем они варьировались в районе 250 - 280 баллов.

Если быть точнее, то на астрономию брали с 237 баллам, на математику с 243, на математическое обеспечение и администрирование информационных систем - с 262, на механику и математическое моделирование - с 240, на прикладную математику и информатику требовалось 256 балла, на фундаментальную математику - 272, на программную инженерию - 272, на программирование - 260 и т.д.

На историю проходили с 257 баллами, на лингвистику - с 280, на филологию - с 273, на философию - с 253, а на религию - с 243 баллами.

На востоковедение требуется не менее 263 баллов, на журналистику - 281, на международную журналистику - 291.

Для того, чтобы поступить на юриспруденцию потребуется 290 баллов.

Если вы хотите стать актером, то вам необходимо набрать за три экзамена 428 баллов, на графическом дизайне требуется 449 баллов, на свободных искусствах - 276, на музыкально-инструментальном искусстве - 361, на истории искусств - 269 и т.д.

На биологию можно поступить с 265 баллами, на лечебное дело с 267 баллами, для почвоведения достаточно 228 баллов, а для геологии 205.

На рекламу и связи с общественностью берут с 272 баллами, а на международные отношения - 280.

Более подробную информацию о проходных баллах 2016 года можно найти на сайте университета или в группе вконтакте.

Абитуриентам также необходимо помнить, что льготники (те, кто имеет льготу по инвалидности, дети-сироты и т.д.) и олимпиадники поступают в соответствии с особыми привилегиями. Кроме того, не стоит бывшим школьникам пренебрегать и своими личными достижениями, за которые также присуждаются дополнительные баллы.

Как узнать, что вы поступили в СПбГУ

Первые ранжированные списки абитуриентов появятся на сайте университета 27 июля. В случае если вы поступили в первой волне, то до 1 августа необходимо предоставить в приемную комиссию согласие на зачисление и оригинал аттестата. Что касается второй волны, то оригиналы предоставляются до 6 августа. Также можно отдать оригинал аттестата и согласие на зачисление в день подачи документов, если вы уверены в своих силах.

Более подробную информацию уточняйте по телефону: +7 (812) 328–94–55



Ранее мы сообщали, Петербург побил рекорд прошлого года по стобалльникам за ЕГЭ.

Видео: youtube, канал - СПбГУ