Спасение утонувшего на тракторе мужчины под Новосибирском попало на видео

Мужчину спасали студенты и товарищи с помощью веревки

В социальной сети ВКонтакте в одном из сообществ Новосибирска появилось видео спасения тракториста, который затонул в полноводной речке вместе с трактором.

По словам автора сообщения, он с друзьями отдыхал на природе. Проснувшись утром, они услышали крики о помощи. Найдя источник криков, они увидели живописную картину - посреди реки, на крыше кабины полностью затонувшего трактора, среди бурлящих потоков воды, стоял мужчина и звал на помощь.

Примерно через час операция по спасению незадачливого тракториста завершилась благополучно. Мужчине перекинули веревку и вытащили на берег. Трактор вытащить не удалось, потому что второй трактор где-то застрял. Сообщается, что этих трактористов видели накануне навеселе. В спасательной операции принимали участие и товарищи тракториста

Одна из девушек в комментариях сообщила, что была на этом месте чуть позднее. Трактор к тому времени уже вытащили на берег.

Действие происходило в районе деревни Буготак Тогучинского района.

Видео и фото: ВК/Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»