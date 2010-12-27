Создатели центра ясновидения получили 15 лет колонии за мошенничество‍

Жертвами злоумышленников стали 28 человек

Лефортовский районный суд Москвы вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 14 участников преступного сообщества лжеэкстрасенсов и целителей, которые под видом экстрасенсов обманным путем выманили у жителей столицы более 9 млн руб. Об этом сообщает Генпрокуратура России.

Установлено, что Дмитрий Смирнов и Владимир Сон в 2013 году создали преступное сообщество, которое действовало под вывеской «Центр парапсихологии и ясновидения Москвы». Выдавая себя за ясновидящих и экстрасенсов, они выманивали у граждан деньги, проводя «дистанционные сеансы». Жертвами мошенничества стали 28 человек, которым причинен ущерб на общую сумму более 9,2 миллиона рублей.

Суд приговорил основателей группы к 15 годам исправительной колонии строгого режима. Их обвинили в создании и управлении преступным сообществом (ч.1 ст.210 УК РФ) и в мошенничестве в особо крупном размере, организованном группой лиц (ч.4 ст.159 УК РФ). Остальным 12 членам преступной группы суд назначил наказание в виде лишения свободы на срок от семи до девяти лет в исправительных колониях общего режима.