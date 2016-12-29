Создатели "Шерлока" выложили видео со съемки сцены взрыва из финальной серии

Продюсеры сериала "Шерлок" ответили на критику со стороны фанатов, которым не понравилась сцена взрыва в квартире сыщика в финальной серии 4-го сезона.

В Сети появились уникальные кадры со съемочной площадки финальной серии 4-го сезона сериала "Шерлок". Продюсеры проекта выложили в Twitter исходное видео сцены взрыва в квартире Шерлока, который так много критиковали фанаты и журналисты. Напомним, что момент, когда Шерлок и Джон вылетают из окон дома после взрыва дрона-террориста, выглядел крайне неубедительно и напоминал графику из сериалов 90-х. В Сети тут же появились упреки в адрес продюсеров, которые якобы поскупились на нормальную прорисовку сцены. Однако оказалось, что взрыв и огонь в кадре были живыми, и только фигуры главных героев снимались отдельно.

Этот факт подтверждает видео, которое появилось в Twitter Дэнни Харгривза, одного из создателей сериала. Мы видим, как в киностудии подрывают макеты дома, а из его окон выпрыгивают каскадеры. Взрыв выглядит весьма эффектно, а высокую температуру огня подтверждает дымящаяся одежда артистов. Как заявили сами авторы сериала "так наша сцена со взрывом смотрится еще страшнее, и доказывает, что мы не применяли компьютерную графику".

Видео: Danny Hargreaves