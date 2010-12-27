Создатели «Игры престолов» снимут сериал о рабстве

Авторы сериала «Игра престолов» Дэвид Бениофф и Дан Уайсс уже задумываются о съёмках новой фэнтезийной ленты о США

Создатели «Игры престолов» планируют съемки нового фэнтези-сериала «Конфедерат». По словам Дэвида Бениоффа и Дэниэла Вайса, сюжет развернется во времена Гражданской войны 1861−1865 годов. Главные герои проживают в демилитаризованной зоны Мэйсона-Диксона, которая разделена на две части. Южные штаты отделились от Союза и легализовали рабство. Главными героями сериала будут люди разных слоев общества: рабы, работорговцы, журналисты, богатые люди, политики и многие другие.

Сценарий к новому сериалу Бениофф и Уайсс писали сами. Сначала планировалось создание художественного фильма, однако после громогласного успеха «Игры престолов» был выбран формат сериала. Предполагается, что съемки начнутся после выхода на экраны восьмого сезона "Игры престолов".

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Instagram: celebedition