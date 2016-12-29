Современная парковка спасает автомобилистов на «Ладожской»

У станции метро после реконструкции открылась усовершенствованная перехватывающая парковка, которая позволит водителям сократить время в пути и не волноваться за оставленный автомобиль

Парковка у станции метро «Ладожская», расположенная по адресу Заневский проспект, 65, еще осенью была закрыта на ремонт. В ходе выполненных масштабных работ парковка была значительно усовершенствована, стала более технологичной и современной, более удобной для автомобилистов. В частности, в рамках госконтракта, заключенного Центром управления парковками и ООО «ШТРИХ-М СПб», на стоянке оборудованы системы видеонаблюдения, терминалы автоматизированной оплаты парковки, шлагбаум, стойки въезда-выезда и электронное табло. На данный момент, перехватывающая парковка уже открыта для автомобилистов, как сообщили в Комитете по развитию транспортной инфраструктуры, СПб ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга» уже выполнил приемку работ по реконструкции.

Кроме того, автомобилисты могут воспользоваться ближайшей парковкой, которая расположена на Синопской набережной, 30, около станции метро «Площадь Александра Невского».

Видео: архив канала Piter.tv