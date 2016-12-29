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В московской гимназии учительницу английского заподозрили в сексуальной связи с одиннадцатиклассником
Сегодня, 13:35
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Ustsova
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В московской гимназии учительницу английского заподозрили в сексуальной связи с одиннадцатиклассником

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Женщина призналась, что школьник сам ее совратил. Следователи начали проверку.

Недавно в элитной московской гимназии разгорелся скандал. Учительницу английского языка попросили уволиться из-за сексуальных отношений с учащимся 11 класса. Как стало известно, 40-летняя женщина занималась репетиторством на дому. Один из ее учеников напросился к ней на занятия. И когда 17-летний парень пришел в гости к женщине, он стал соблазнять ее. А дамочка повелась и переспала с учеником. Их связь длилась несколько месяцев. Но однажды родители молодого парня застукали парочку не за школьными уроками, а в постели. Мать школьника подала заявление в полицию о том, что ее несовершеннолетнего сына изнасиловала школьная учительница. В данный момент следователи начали проверку.

Преподаватель английского написала заявление по собственному желанию и теперь не преподает в столичной гимназии, где учится ее соблазнитель. Впрочем, женщина устроилась на работу в соседнюю школу. Ее коллеги оценивают учительницу как отличного профессионала. Об этом пишет Life.

Ранее мы сообщали, что на Колтушском шоссе из лап извращенца девушку спас случайный прохожий.

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Категории: Лента новостей Новости России

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