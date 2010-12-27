Здесь все: в Петербург приехали руководители следственных комитетов трех стран

В Петербурге подошло к концу совместное заседание коллегий Следственных комитетов РФ, Армении и Белоруссии.

В Петербурге сегодня, 27 апреля, прошло заседание коллегий Следственных комитетов трех стран из блока СНГ. В город приехали главы СК Армении, Белоруссии и России. Александр Бастрыкин, Агван Овсепян и Иван Носкевич привезли с собой ведущих следователей и важнейших сотрудников своих ведомств. В мероприятии также участвовал губернатор Петербурга Георгий Полтавченко. Он обратился к собравшимся с приветственным словом и призвал силовиков эффективнее бороться с наркобизнесом, коррупцией и терроризмом.

"В рамках коллегии делегации трех стран планируют обсудили особенности законодательств сторон, регламентирующие вопросы международно-правового сотрудничества, практику направления и исполнения запросов о правовой помощи и об оказании содействия, совершенствование сотрудничества, а также вопросы сотрудничества в научной и образовательной сфере", - сообщили в российском СК.

Фото: пресс-служба губернатора Санкт-Петербурга