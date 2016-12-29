Мужчина угодил в больницу с проломленной головой после корпоратива в Петербурге

Сообщается, что пострадавшего привезли в больницу от кафе. Где проходил корпоратив компании "Газпром".

В НИИ скорой помощи имени И.И. Джанелидзе перед новогодними праздниками угодил мужчина. У пострадавшего диагностировали ссадины, гематомы и отравление алкоголем. Но главная его проблема была в черепно-мозговой травме и ушибе головного мозга. Мужчину сразу же отправили на операцию, а оттуда в реанимацию.

Сообщается, что мужчину около двух часов ночи забрали от кафе "Невская Классика". По информации «Невских новостей», там проходила вечеринка "Газпрома". Пострадавшего ударил незнакомец, с которым тот вступил в конфликт на улице рядом с заведением.

Правоохранительные органы выясняют обстоятельства драки. Конфликт произошел еще в ночь с 23 на 24 декабря.

Ранее стало известно, что накануне петербуржец до смерти напился подозрительным спиртосодержащим напитком. Мужчину без сознания нашли в парадной дома на улице Обуховской Обороны. Пока скорая помощь ехала на место ЧП, пострадавший скончался. Эксперты устанавливают причину его смерти.