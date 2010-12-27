Взрывотехников ОМОНа и сотрудников метро наградили за предотвращение второго теракта 3 апреля

9 июня три взрывотехника ОМОН Росгвардии и 10 сотрудников метрополитена Петербурга получили государственные награды за предотвращение теракта.

По данным регионального управления Росгвардии, старший инженер-сапер, майор полиции, руководивший в день теракта в петербургской подземке группой взрывотехников ОМОН, награжден орденом Мужества. Его коллеги - инженер-сапер и взрывотехник, получили медаль «За Отвагу». Специалистов награждал командующий Северо-Западным округом войск национальной гвардии РФ. Имена получивших награды в Росгвардии не называют из соображений безопасности.



Сотрудники метрополитена также не остались в стороне. 10 человек получили благодарности от Министра транспорта. Семеро работают в службе аварийных работ подземки, это Абрамов Александр, Богуненко Виталий, Волошин Дмитрий, Воронов Павел, Заерко Виталий, Козловский Александр и Разбегов Дмитрий. Один из них, Демидов Григорий, трудится в тоннельной службе. Еще две девушки – Колупаева Анастасия и Михайлова Маргарита — фельдшера поликлиники метрополитена.

Фото: https://vk.com/rosgvard_privo_official