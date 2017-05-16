Дерзкое видео из Владивостока: сотрудники "Спецсвязи" устроили перепалку на дороге, угрожая боевым оружием

Трассу на Дальнем Востоке не поделили два автомобиля, в результате чего началась дорожная разборка. Сотрудники государственного предприятия пустили в ход боевое оружие.

Недавно в сети появилось любопытное видео из Владивостока: сотрудники "Спецсвязи" устроили разборку на дороге. Данный инцидент произошел в районе Народного проспекта. Судя по всему, трассу не поделили два транспортных средства, в результате чего между водителями возник конфликт.

На кадрах можно заметить, как сотрудник государственного предприятия, общаясь с кем-то по телефону, наставил боевое оружие на водителя легковушки. По его словам, молодой человек, которого он на видео держит под прицелом, подрезал автомобиль "Спецсвязи".

В настоящее время устанавливаются детали конфликта. Известно, что на место происшествия были вызваны сотрудники полиции, однако водитель легковушки их не дождался, поскольку опаздывал на работу. Мужчина сообщали в соцсети, что собирается обратиться по данному инциденту в правоохранительные органы.

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Видео: youtube, Стоп Факт