Сотрудники "Родео-Драйв" убедили пострадавшую девушку-эпилептика поехать в больницу

Врач аквапарка "Родео-Драйв" убедила едва не утонувшую из-за эпилептического припадка посетительницу отправиться в больницу на скорой. Также сотрудники заведения оперативно оказали пострадавшей помощь, что расходится со словами очевидцев.

В аквапарке "Родео-Драйв" рассказали, как произошел инцидент с девушкой-эпилептиком 17 июня. Началось все около 17.50, когда подруга пострадавшей помогла 20-летней девушке выбраться из бассейна и пошла звать на помощь. Уже в 17.55 инструктору аквапарка о приступе посетительницы рассказал мужчина. Сотрудник заведения вызвала врача из медицинского кабинета и отправилась на помощь. Подоспевшие к месту главный инструктор и доктор оказали первую помощь, после чего увели девушку в медицинский кабинет.

Там у посетительницы измерили давление и глюкозу крови, а также провели другие процедуры. Со слов пострадавшей стало известно, что она страдала эпилепсией и приступы были ранее.

Девушка протестовала против вызова скорой помощи, но сотрудники аквапарка настояли во избежание осложнений.

- После прибытия бригады скорой помощи посетительница была повторно осмотрена врачом скорой помощи и ей была предложена госпитализация для уточнения диагноза и лечения. Однако посетительница отказалась от госпитализации и сдачи анализов. Несмотря на это в 18.55 врачи скорой помощи вывели посетительницу с территории аквапарка для госпитализации в стационар.

Ранее Piter.tv со слов очевидцев сообщал, что в петербургском аквапарке девушка едва не утонула из-за приступа. А также, что аквапарк "Родео-Драйв" проводит служебное расследование из-за инцидента с девушкой-эпилептиком.