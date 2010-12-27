В Пулковской обсерватории пояснили требования об отставке директора

Сразу 127 сотрудников Пулковской обсерватории проголосовали за отставку нынешнего директора Назара Ихсанова.

В ближайшее время Назар Ихсанов может покинуть пост директора Пулковской обсерватории. С таким требованием выступили сотрудники научного учреждения в ходе очередного профсоюзного собрания. Голоса за вынесение "вотума недоверия" распределились следующим образом: 127 сотрудников проголосовали против Ихсанова, поддержать его решились только 26 особо преданных союзников. Об этом пишет "Фонтанка.ру".

По словам заведующей лаборатории астрометрии и звездной астрономии Елены Рощиной, у коллектива было сразу 2 крупные претензии к руководителю. Во-первых, они жаловались на серию увольнений важных сотрудников, среди которых было немало начинающих ученых. Во-вторых, по мнению коллектива, директор опозорил себя подписанием документа о строительстве жилья вблизи обсерватории. Оказывается, бумаги, обеспечившие строителям 2 млн квадратных метров под будущую недвижимость были подписаны без учета мнения Ученого совета.

Отметим, что информация о вотуме недоверия Назару Ихсанову уже направлена в Смольный. Сам директор обсерватории на голосование по непонятным причинам не явился.