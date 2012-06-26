Появилось видео спасения собаки на дрейфующей льдине на Камчатке

Сотрудники МЧС вызволили дворняжку из ледяного плена. Животное оказалось отрезано от берега.

Накануне в сеть попало видео героического поступка спасателей. Сотрудники МЧС Камчатского края, рискуя собственной жизнью, вызволили собаку из ледяного плена. Об этом пишет Петербургский дневник, ссылаясь на ведомство.

Бедное животное застряло на дрейфующей льдине в 50 метрах от берега. Собаку заметили очевидцы, находившиеся на суше вблизи морского торгового порта. Дворняжка выбежала на замерзшую воду, но вернуться не успела, потому что выходивший их порта буксир отрезал ей путь, расколов лед. Портовые служащие вызвали МЧС. Прибывшие на место происшествия сотрудники ринулись вызволять животное. Один спасателей надел гидрокостюм, обвязался страховочным тросом и пополз по льдинам. Он добрался до собаки и вытащил дворняжку на берег. Героический поступок попал на видео.

Ранее мы сообщали, что в сети появилось видео кота-математика из Петербурга: животное считает в уме. А в начале декабря неравнодушные спасли кота в Челябинске. Животное примерзло к земле и не могло даже пошевелиться. Видео спасения также попало в интернет.

Видео: youtube, Ktoto Tut