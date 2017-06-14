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Сотрудник метро Петербурга обещал коммерсантам контракты за внушительную мзду

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Правоохранительные органы закончили расследование дела инженера отдела закупок продукции метрополитена Петербурга. Сотрудника подземки обвиняют в мошенничестве.

Генпрокуратура сообщила в среду, 14 июня, что подписано обвинительное заключение в отношении инженера отдела закупок продукции метрополитена Петербурга. Его обвиняют в мошенничестве.

Работник отдела закупок пообещал ООО "Эверест" и ООО "Первая газовая компания", что уполномоченные представитель подземки подпишет с ними контракт на проверку и обслуживание газового оборудования. Но для этого инженеру надо было заплатить. По данным следствия, обвиняемый не мог оказать такие условия фирмам.

С конца 2015 года по июль 2016 мужчина получил 200 тысяч рублей. Его задержали при получении еще 150 тысяч.

Расследование дела о мошенничестве завершено. Подписано обвинительное заключение. Его материалы отправили в Куйбышевский районный суд.

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Теги: мошенничество , новости питера , новости спб , суд
Категории: Новости СПб

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