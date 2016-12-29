Страховщик из Петербурга украла у своей фирмы 650 тысяч через поддельные документы

Сотрудница страховой фирмы стала фигуранткой уголовного дела из-за мошенничества. Женщина воспользовалась служебным положением и создавала поддельные запросы от клиентов.

В Северной столице рассматривают очередное дело о мошенничестве. На этот раз закон нарушила сотрудница компании "Ренессанс Страхование". Страховщик воспользовалась своим служебным положением и занималась присваиванием денег.

Кристина Винейчук придумала рабочую схему. Она составляла фиктивные претензии на выплату страховки от имени одного из клиентов. Информацию о нем она брала из базы данных компании, к которой имела доступ. Чтобы не вызывать подозрений, женщина также оформляла банковскую карту на имя клиента. После она снимала выплаты со счета клиента и оставляла их себе.

Долгое время мошенница не знала бед и с весны 2015 года присвоила 650 тысяч рублей. Но ее настигли законники. Против ловкой женщины возбудили уголовное дело. Сегодня прокуратура утвердила обвинительное заключение. Во время расследования Винейчук полностью признала свою вину. Наказание для нее выберет суд Приморского района.

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