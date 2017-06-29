Приставы забрали кроссовер у состоятельного петербуржца с миллионным долгом по налогам

Житель Северной столицы задолжал более миллиона налоговых выплат. Приставы пытались разными способами добиться погашения долга. Но подействовал только арест автомобиля мужчины.

В Приморском районе приставы оставили состоятельного гражданина без автомобиля Toyota Rav4. Петербуржец задолжал Федеральной налоговой службе более миллиона рублей. Оказалось, что мужчина уклонялся от уплаты налогов на транспорт и предпринимательскую деятельность.

Приставы активно работали с должником. Они запретили регистрационные действия в отношении нескольких объектов недвижимости, автомобилей и лодки уклониста. Также они списали деньги со счета должника. Но этих денег не хватило на погашение долга. При этом сам предприниматель не спешил возвращать налоги.

Тогда пристав-исполнитель и представитель ФНС пришли к мужчине в гости. Однако того не оказалось дома. Зато на подземном паркинге служители закона нашли кроссовер, принадлежащий должнику. Составив акт описи и ареста, сотрудник УФССП эвакуировал машину. В это время на связь вышел должник. Он пообещал расплатиться с налоговой в течение недели. Если он этого так и не сделает, машину продадут в счет погашения долга.

Видео: УФССП по Санкт-Петербургу