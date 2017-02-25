Сорока на хвосте принесла: неизвестный сообщил о потенциальных терактах в Петербурге и Москве

Утром пятницы, 24 февраля 2017 года, неизвестный мужчина позвонил в отделение полиции и попытался предупредить сотрудников правоохранительных органов о грядущих террористических атаках в Санкт-Петербурге и Москве

Однако мужчине не дали закончить его пророчество. Ровно в тот момент, когда сотрудники правоохранительных органов попросили неизвестного представиться и уточнить, откуда он располагает подобной информацией, человек на противоположном конце провода повесил трубку.

По информации, предоставляемой изданием "Мой район", телефонный хулиган позвонил в полицию вчера в 09:50. Когда блюстители порядка попросили мужчину уточнить информацию, он повесил трубку. В настоящий момент личность телефонного "пророка" уже известна. Решается вопрос о возбуждении в отношении хулигана уголовного дела.



Видео: Piter.TV