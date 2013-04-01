Сообщение о бомбе в техникуме в Купчино прислали через соцсети

В Купчино в железнодорожном техникуме искали бомбу

19-летний студент Электромеханического техникума, чьи корпуса расположены в Купчино, позвонил в полицию и рассказал, что неизвестный человек написал ему в "личку" "ВКонтакте" сообщение о том, что в техникуме якобы заложено взрывное устройство.

Проверку по странному сообщению пришлось проводить кинологам, саперам и полицейским. Эвакуации не было, здание техникума на Софийской улице оперативно проверили и ничего подозрительного не нашли.

Отметим, по факту сообщения о возможном террористическом акте проводится проверка. "Технически подкованного" дезинформатора ищут.

Видео: архив