Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Происшествия Криминальные происшествия
Сегодня, 9:16
0
Moulin_
443
Код вставки плеера

Сообщение о бомбе в техникуме в Купчино прислали через соцсети

0
 
 

В Купчино в железнодорожном техникуме искали бомбу

 19-летний студент Электромеханического техникума, чьи корпуса расположены в Купчино, позвонил в полицию и рассказал, что неизвестный человек написал ему в "личку" "ВКонтакте" сообщение о том, что в техникуме якобы заложено взрывное устройство.

Проверку по странному сообщению пришлось проводить кинологам, саперам и полицейским. Эвакуации не было, здание техникума на Софийской улице оперативно проверили и ничего подозрительного не нашли.

Отметим, по факту сообщения о возможном террористическом акте проводится проверка. "Технически подкованного" дезинформатора ищут.

Видео: архив  

Теги: железнодорожный техникум , купчино , петербург , сообщение о бомбе , социальные сети
Категории: Новости СПб Происшествия Терроризм Криминальные происшествия

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Piter.TV рекомендует
Загрузка...

Спорт Экспресс

5