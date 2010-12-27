Солнцемобиль петербургского Политеха собираются отправить на гонки в Австралию

Команда проекта Polytech Solar из Политехнического университета Петра Великого собираются принять участие в гонках в Австралии на своем солнцемобиле.

Проект Политехнического университета Петра Великого по созданию электромобиля на солнечных батарейках собираются поднимать на международный уровень. Уже в этом году солнцемобиль собираются от править на гонки BridgestoneWorldSolarChallenge в Австралии. Об этом 23 мая сообщили в Минпромторге.

Глава министерства Денис Мантуров попросил частные и государственные предприятия помочь создателям электрокара.

Ранее Piter.tv сообщал, что на гонку на отдаленный континент команду Polytech Solar позвал голландец Вибе Воккер. Подробнее об этом можно узнать тут: Самое ценное в кругосветном путешествии - это люди.

Автомобиль на солнечных батареях разрабатывают в Политехе уже год. Машина весит около двухсот килограммов. Внешне она напоминает, скорее катамаран. Корпус сделан из композитных материалов отечественного производства. Питается машина от солнечных батарей. Установленных на крыше. При этом она способна развивать скорость до 150 километров в час.

Фото: Минопромторг