Голая солистка SEREBRO шокировала поклонников

Девушка выложила в инстаграм откровенное фото, которое вызвало бурю эмоций среди фанатов. Помимо обнаженной Серябкиной, в аккаунте группы красуются эротические снимки всех участниц коллектива.

Накануне вечером, 19 февраля, Ольга Серябкина шокировала подписчиков голой фотографией в инстаграм. Откровенный снимок певица прокомментировала так: "Такое же настроение, как у меня было тем днем". О том, что имела в виду Серябкина, можно только догадываться. Девушка на фото лежит на сухой траве в прозрачной облегающей сорочке без нижнего белья.

Часть поклонников возмущены таким откровенным снимком. Они ратуют, что девушка выглядит как ночная бабочка. "Чёт порно какое- то.." - пишет olgaamf.

Другие, напротив, восхищаются красотой пятой точки Серябкиной. "Ну, классная же фигура." – уверена novichkova_nata. А многие мужчины просто ограничиваются глаголом: "Хочу!".

Впрочем, в инстаграме SEREBRO не только обнажается Ольга. Другие девушки также за милую душу делятся с поклонниками своими эротическими фотографиями со съемок для мужского журнала "Maxim".

Видео: youtube, МАКСИМ ФАДЕЕВ

Фотографии: инстаграм, serebro_official

