Красовицкий: на сцене я – мачо, а в жизни – интроверт

Александр Красовицкий признался, что его поведение на сцене не более, чем образ, так как в жизни он "интроверт полнейший".



Солист группы "Animal ДжаZ" Александр Красовицкий рассказал каналу Piter.TV о том, что его поведение на сцене сильно отличается от поведения в жизни. Несмотря на то, что на концертах музыкант никогда не жалеет свой заряд энергии для поклонников, в жизни он является интровертом.



"Меня в жизни можно просто не узнать, не поверить, что это я. А парни, мне кажется, более цельные в этом смысле. Есть какая-то грань – на сцене, естественно, ты меняешься. Но у меня перемена глобальная, два разных человека – Джекил и Хайд. На сцене я злой или мачо, а в жизни – интроверт полнейший. У каждого своё. В целом нельзя так сказать про группу "Animal ДжаZ". Мы все очень-очень разные люди, между собой различаемся", - делится Александр Красовицкий.



Музыкант признался, что перед выходом к зрителям у него "трясется всё внутри". Отношение к сцене у группы "Animal ДжaZ" схожее. "Сцена – это ВАУ!", - говорит Александр. По его словам, невозможно на сцене вести себя так же, как и в жизни.



"На сцене я хозяин! На сцене я творю то, что хочу. В жизни мы, к сожалению, все находимся в куче взаимодействий, вынуждены идти на компромиссы, а я ненавижу компромиссы в глубине души. И вообще, не люблю подстраиваться, а приходится, чтобы жить. Поэтому я, конечно, сцену больше люблю", – говорит музыкант.





Видео: канал Piter.TV