Солист "Иванушек" Олег Яковлев умер в больнице

Накануне его госпитализировали с пневмонией в тяжелом состоянии

В ночь на четверг, 29 июня 2017 года, в московской больнице умер от воспаления легких экс-солист коллектива "Иванушки International" Олег Яковлев. Об этом в семь часов утра написала на своей странице в Instagram его гражданская жена.

Ранее исполнителя госпитализировали в одну из московских больниц в тяжелом состоянии. Олега Яковлева подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Медики диагностировали у него двустороннюю пневмонию.

Яковлев выступал в составе «Иванушек International» с 1998 года. В 2013-м певец ушел из коллектива ради сольной карьеры. Выпустил синглы «Позвонишь мне после трех шампанского» и «Танцуй закрытыми глазами», а также клипы на них.

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