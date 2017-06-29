Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Культура Новости шоу-бизнеса
Сегодня, 9:41
0
Moulin_
682
Код вставки плеера

Солист "Иванушек" Олег Яковлев умер в больнице

0
 
 

Накануне его госпитализировали с пневмонией в тяжелом состоянии

В ночь на четверг, 29  июня 2017 года, в московской больнице умер от воспаления легких экс-солист коллектива "Иванушки International" Олег Яковлев. Об этом в семь часов утра написала на своей странице в Instagram его гражданская жена.

Ранее исполнителя госпитализировали в одну из московских больниц в тяжелом состоянии. Олега Яковлева подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Медики диагностировали у него двустороннюю пневмонию.

Яковлев выступал в составе «Иванушек International» с 1998 года. В 2013-м певец ушел из коллектива ради сольной карьеры. Выпустил синглы «Позвонишь мне после трех шампанского» и «Танцуй закрытыми глазами», а также клипы на них.

Видео: архив

Теги: воспаление легких , иванушки international , москва , олег яковлев , олег яковлев умер от пневмонии , пневмония , умер олег яковлев
Категории: Происшествия Новости шоу-бизнеса

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5