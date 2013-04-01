Автоугонщика из Петербурга вычислили через социальную сеть

Пострадавшая от злоумышленника женщина через соцсеть нашла того, кто встречается с угонщиком и рассказала об этом полиции.

Угонщика автомобилей поймали в Петербурге благодаря совместной работе пострадавшей, полиции и пользователей социальной сети. Началось все с того, что в полицию обратилась 36-летняя жительница Калининского района. Она рассказала, что заключила договор на месячную аренду ее автомобиля с 37-летним мужчиной. Но он не вернул Suv T11 Vortex Tingo. Стоимость своей машины пострадавшая оценила в 350 тысяч рублей.

Также женщина решила поискать мошенника через социальную сеть. На ее объявление откликнулся мужчина, который рассказал, что в воскресенье. 25 декабря, встречается именно с этим мужчиной. Владелица автомобиля передала информацию полиции. В итоге около дома 20 на Богатырском проспекте задержали подозреваемого. Оказалось, что он приехал в Северную столицу из Краснодарского края. Его отправили в отделение полиции.

Сейчас правоохранители расследуют обстоятельства инцидента. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Также служители закона ищут украденную иномарку.

Ранее мы писали, что Полицейские неделю поджидали угонщика около краденного Hyundai.