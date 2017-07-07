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Социальную очередь организуют в Петербурге к мощам Николая Чудотворца

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В социальной очереди будут ожидать люди с ограниченными возможностями

Паломники будут стоять в двух очередях в Петербурге во время пребывания в Александро-Невской лавре мощей Николая Чудотворца. 

Помимо основной очереди будет социальная, в ней будут ожидать своего прикосновения к мощам люди с ограниченными возможностями. Социальная очередь будет формироваться от площади Александра Невского и проходить через южную паперть собора.

В Петербурге мощи будут пребывать с 13 по 28 июля. Доступ молящихся к святыне откроют 14 июля. Поклониться святыне можно будет каждый день с 7 до 22 часов. Регулировка очереди паломников начнется от станции метро «Площадь Александра Невского».
 
Видео: архив
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Категории: Новости СПб

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