Социальную очередь организуют в Петербурге к мощам Николая Чудотворца

В социальной очереди будут ожидать люди с ограниченными возможностями

Паломники будут стоять в двух очередях в Петербурге во время пребывания в Александро-Невской лавре мощей Николая Чудотворца.

Помимо основной очереди будет социальная, в ней будут ожидать своего прикосновения к мощам люди с ограниченными возможностями. Социальная очередь будет формироваться от площади Александра Невского и проходить через южную паперть собора.





В Петербурге мощи будут пребывать с 13 по 28 июля. Доступ молящихся к святыне откроют 14 июля. Поклониться святыне можно будет каждый день с 7 до 22 часов. Регулировка очереди паломников начнется от станции метро «Площадь Александра Невского».

Видео: архив