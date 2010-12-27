Социальная сеть «Вконтакте» закрыла свой офис в Киеве

«ВКонтакте» закрыла киевский офис из-за санкций Украины

Офис социальной сети "ВКонтакте" в Киеве закрыт из-за введенных украинскими властями санкций. Об этом сообщил пресс-секретарь компании на Украине Влад Леготкин.

В мае президент Украины Петр Порошенко подписал указ о новых санкциях против России, запрещающий украинским провайдерам предоставлять доступ к российским соцсетям, доменам и телеканалам, в том числе к соцсетям «ВКонтакте» и «Одноклассники» и сервисам Mail.ru и «Яндекс».

Несмотря на санкции, «ВКонтакте» по итогам мая осталается самым популярным интернет-ресурсом на Украине.