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Социальная сеть «Вконтакте» закрыла свой офис в Киеве
Сегодня, 0:41
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Sheker
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Социальная сеть «Вконтакте» закрыла свой офис в Киеве

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«ВКонтакте» закрыла киевский офис из-за санкций Украины

 Офис социальной сети "ВКонтакте" в Киеве закрыт из-за введенных украинскими властями санкций. Об этом сообщил пресс-секретарь компании на Украине Влад Леготкин.

В мае президент Украины Петр Порошенко подписал указ о новых санкциях против России, запрещающий украинским провайдерам предоставлять доступ к российским соцсетям, доменам и телеканалам, в том числе к соцсетям «ВКонтакте» и «Одноклассники» и сервисам Mail.ru и «Яндекс».

Несмотря на санкции, «ВКонтакте» по итогам мая осталается самым популярным интернет-ресурсом на Украине.

 

 

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Категории: Лента новостей Мировые новости

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