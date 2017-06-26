В Петербурге открылась социальная клиника

СПБГУ продолжает удивлять горожан новыми идеями. 21 июня состоялась торжественная церемония открытия социальной клиники. В рамках проекта будущие социальные работники будут приобретать профессиональные практические знания.

В Санкт-Петербургском государственном университете 21 июня состоялась торжественная церемония открытия социальной клиники - проекта, направленного на приобретение практических знаний будущими социальными работниками.



"Развитием этого направления должны заниматься именно учебные заведения, тесно сотрудничая с социальными организациями" - подчеркнула превый проректор по учебной, внеучебной и методической работе Екатерина Бабелюк.



Студенты, выбравшие эту нелегкую, но полезную профессию на протяжении всего учебного процесса будут участвовать в жизни различных социальных учреждений.



"Если мы говорим о том, что наши юристы бесплатно оказывают помощь тысячи горожанам, наши психологи оказывают бесплатную психологическую помощь, появляются молодые ребята(наши студенты), которые окажут бесплатную помощь тысячи горожанам, при этом делать это будут профессионально и качественно" - говорит ректор СПБГУ Николай Кропачев.



Практика социальной помощи существует не первый год. Инициативные студенты провели уже более ста добровольческих акций.



"Очень важно в нашей сфере, как и в любой другой, готовить профессиональных специалистов, но здесь есть постоянный контакт с человеком, который нуждается в особом подходе, внимании, оперативном решении вопроса. Сегодня к нам приходит много молодежи на эту непростую работу и время меняется, и особенности новые появляются, мы ведь обслуживаем 3,5 миллиона горожан, поэтому очень важно то, какие люди приходят работать в эту сферу" - поделился председатель комитета по социальной политике Санкт-Петербурга Александр Ржаненков.



Места для прохождения практики хватит всем, ведь с университетом сотрудничают более сорока учреждений, организаций, а также административных органов.



Одним из таких партнеров СПБГУ является детский приют "Дом милосердия", маленьким жителям которого студенты помогают адаптироваться в социальной среде. Директор реабилитационного цента Владислав Никитин уверен, что проект позволит студентам заниматься социальной работой более ответственно и целенаправленно.



"Мы очень заинтересованны в том, чтобы темы исследований студентов соответствовали нашим задачам, потому что в сфере социальной работы много очень острых вопросов, вопросов, где нам, как практикам требуется научное осмысление. Студенты и преподаватели могут нам в этом существенно помочь. Второе - приходя к нам, они будут более теоретически подготовлены, с другой стороны они будут понимать как взаимодействовать с теми людьми, начиная от маленьких детей, заканчивая взрослыми, которые тоже являются нашими клиентами" - заключает директор "Дома Милосердия".



Софья Третьякова, Дарья Молчанова