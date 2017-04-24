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Новости Лента новостей Происшествия ДТП
Вчера, 9:24
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Сочи: Один ребенок скончался в больнице после наезда такси на детей на тротуаре

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Водитель такси пытался уйти от столкновения с грузовиком и вылетел на тротуар, сбив троих детей

Страшная трагедия произошла днем, 22 апреля, в Сочи.

 
Вчера, 23 апреля, из Сочи пришли печальные новости - один из мальчиков, несмотря на усилия врачей, от полученных травм скончался в больнице. Жизни других пострадавших детей ничего не угрожает. За их здоровье борются медики.
 
К сегодняшнему дню стали известны новые подробности ДТП. Водитель такси пытался уйти от столкновения с грузовиком на скользкой узкой дороге. Автомобиль задел колесом бордюр и вылетел на тротуар, где стояли трое детей в возрасте от 10 до 12 лет.
 
Напомним, Piter.TV сообщал о жуткой трагедии в Кургане 19 апреля. Водитель маршрутного ПАЗ грубо нарушил ПДД и сбил насмерть 7-летнего мальчика, который переходил дорогу на зеленый сигнал светофора. А вчера, 23 апреля, жители города устроили пикет на месте трагедии.
 
Видео:YouTube/Александр Валов
 
Теги: видео , гибель ребенка , жесть , наезд на ребёнка , сочи
Категории: Лента новостей Новости России Происшествия ДТП

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