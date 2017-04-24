Сочи: Один ребенок скончался в больнице после наезда такси на детей на тротуаре

Страшная трагедия произошла днем, 22 апреля, в Сочи.
Piter.TV сообщал об этой трагедии накануне.
Вчера, 23 апреля, из Сочи пришли печальные новости - один из мальчиков, несмотря на усилия врачей, от полученных травм скончался в больнице. Жизни других пострадавших детей ничего не угрожает. За их здоровье борются медики.
К сегодняшнему дню стали известны новые подробности ДТП. Водитель такси пытался уйти от столкновения с грузовиком на скользкой узкой дороге. Автомобиль задел колесом бордюр и вылетел на тротуар, где стояли трое детей в возрасте от 10 до 12 лет.
Напомним, Piter.TV сообщал о жуткой трагедии в Кургане 19 апреля. Водитель маршрутного ПАЗ грубо нарушил ПДД и сбил насмерть 7-летнего мальчика, который переходил дорогу на зеленый сигнал светофора. А вчера, 23 апреля, жители города устроили пикет на месте трагедии.
Видео:YouTube/Александр Валов