Бондарчук отхлестал Собчак банным веником

Ксения потрясла поклонников новым фотоснимком с именитым режиссером, сделанным в парилке, а также своим мнением о новых сенсациях в кинематографе.

"Ну что же, быть битой веником лидером проката это хоть и утомительно, но приятно:)" - заявила Собчак на своей соц.страничке, шокировав общественность, - "Тем более, что теперь Федор Бондарчук может и расслабиться - "Притяжение" получилось во всех смыслах - замечательное кино с прекрасным "сарафаном"(отзывами зрителей по окончанию просмотра)" - закончила свой пост телеведущая.

Помимо русского кино, Ксюша недавно оценила и нашумевшую работу Дэмьена Шазелла, и фильм привел ее в замешательство. Все друзья Собчак, по ее словам, помешались на "Ла Ла Лэнде", но сама она восторга не испытывает: " Мамут устраивает закрытый показ, Друян платит личные деньги, (само по себе оксюморон) чтобы показать друзьям этот фильм, и даже Роднянский, который дает нашей семье бесценные кинорекомендации (и ты, Брут?) называл его "мощным" и предсказывал немыслимые победы" – пишет Ксюша, добавляя, что ей было очень скучно. Собчак называет этого номинанта на Оскар просто очень красиво-снятой подростковой голливудской историей с крайне необаятельной и непородистой Эммой Стоун:

"Все глянцевое, липкое и не вызывает никаких эмоций и сопереживания. Ну разве что таких, как во время просмотра какого-нибудь хорошего диснеевского мультика. За Русалочку и Белоснежку ведь тоже можно переживать! Но как, как, люди увлеченные большим, сложным кино могут так расхваливать эту сахарную вату? Или это протестное голосование? Устали, такие, Долин с Богомоловым от "европейской двойственности ", "скандинавского экзистенциализма" и "русской безысходности " кинематографа и решили нас всех потроллить своими восторгами ?:))))".

Ведущая с иронией добавила, что только роскошные, раскладывающиеся кресла кинотеатра спасли ее от побега прочь.И многие поддержали кино-вкусы девушки, отдав предпочтение русскому кинематографу. Но все же, большая часть фолловеров так и не поняла, почему русские звезды так открыто хвалят своих коллег по цеху с их патриотичными, но не всегда удачными работами: "Странно.. Ла ла лэнд – плохо, а Притяжение - замечательный. В российской глубинке другое мнение. Но что мы понимаем?.. Мы ж ватники (".

Надо признать, что слова Ксюши про «лидера проката» подтверждаются цифрами кассовых сборов, и думается, что "Притяжение" станет 6-ым за всю историю российского кино по успешности стартовых результатов.

Про интересную же фотографию Ксении, одни поклонники сразу затрубили: "Ого, сейчас начнется: Собчак-то голая!", другие – "мол, негоже с чужим мужиком по саунам ходить", а третьи углядели в этом пиар и ничего боле. Где в этот момент находились Максим Виторган и Паулина Андреева - история умалчивает.

Видео и фото: xenia_sobchak