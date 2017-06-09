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Собака, которая любит смотреть телевизор, покорила соцсети

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Собака по кличке Хайди очень счастлива, когда смотрит передачи по ТВ про животных

Любимое занятие собаки по кличке Хайди  - просмотр передач про животных по ТВ.

Хозяин собаки утверждает, что просмотр телевизора делает Хайди совершенно счастливым псом. У пары есть уже целый ритуал. Когда мужчина начинает включать телевизор, Хайди в нетерпении поскуливает, затем бежит в спальню за своей подушкой. Притащив ее к телевизору, чинно усаживается и весь погружается в Мир животных на плоском экране. Особенно Хайди нравятся передачи про животных и забавные ролики про собак.

Видеоролики с Хайди набирают многотысячные просмотры за сутки.

 

Видео: YouTube/DominateGamingTV

 

Теги: видео , забавное видео , необычное , смешное , собака смотрит тв
Категории: Лента новостей Новости России Мировые новости Смешное Видео

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