Собака, которая любит смотреть телевизор, покорила соцсети

Собака по кличке Хайди очень счастлива, когда смотрит передачи по ТВ про животных

Любимое занятие собаки по кличке Хайди - просмотр передач про животных по ТВ.

Хозяин собаки утверждает, что просмотр телевизора делает Хайди совершенно счастливым псом. У пары есть уже целый ритуал. Когда мужчина начинает включать телевизор, Хайди в нетерпении поскуливает, затем бежит в спальню за своей подушкой. Притащив ее к телевизору, чинно усаживается и весь погружается в Мир животных на плоском экране. Особенно Хайди нравятся передачи про животных и забавные ролики про собак.

Видеоролики с Хайди набирают многотысячные просмотры за сутки.

Видео: YouTube/DominateGamingTV